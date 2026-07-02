Стало известно, какие украшения выбирают зумеры

Для молодого поколения украшения стали способом показать индивидуальность, выразить свои ценности и вписаться в тренды, которые появляются в соцсетях и поп-культуре. Как зумеры собирают свой ювелирный гардероб, рассказала «Вечерней Москве» стилист федеральной сети ювелирных магазинов SUNLIGHT Татьяна Сергеева.

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Если для прошлых поколений ювелирные изделия воспринимались как статусная покупка на много лет, то для зумеров это инструмент стайлинга и самовыражения. К тому же молодое поколение не готово переплачивать за бренд и чаще выступает за разумное потребление, поэтому большинство обновляет ювелирный гардероб за небольшой бюджет.

Лаконичность и универсальность

Один из главных трендов — лаконичность. Тонкие цепочки, небольшие серьги, минималистичные кольца и браслеты становятся базой ювелирного гардероба. Особенно востребовано серебро: оно выглядит более универсально, легче сочетается с базовыми образами и поддерживает эстетику «тихой моды», которой сейчас пестрят соцсети.

«Молодежь любит оверсайз, простые расслабленные образы, минимум макияжа. Поэтому растет и интерес к серебру, как к простому металлу без претензии на люкс. Они не хотят носить украшения, которые выглядят слишком "парадно". Им больше нравятся изящные изделия с интересным дизайном», — отметила стилист.

При этом те зумеры, которые хотят иметь в ювелирном арсенале бриллиант, выбирают соответствующие украшения из серебра с лабораторными бриллиантами: это и роскошно, и недорого.

Показать индивидуальность

Еще один заметный тренд — украшения с личным смыслом. Молодое поколение активно выбирает изделия с буквами, символами, подвесками, гравировками и знаками, связанными с их интересами или воспоминаниями.

Это объясняется трендами из соцсетей: теперь все делают визуальный контент. Он стал продолжением личности, а аксессуары — частью индивидуального «цифрового образа».

Охота на винтаж

Многие ювелирные тренды последних лет пришли именно из TikTok и Pinterest. Например, мода на эстетику 1990-х и 2000-х снова сделала актуальными массивные серьги, цветные камни, крупные цепи и винтажные формы.

«Одновременно с этим молодая аудитория активно сочетает несколько цепочек, браслетов и колец сразу. Такой подход позволяет даже базовые украшения сделать частью более сложного и "собранного" образа, — уверена собеседница "ВМ". — Они воспринимают украшения как элемент стилизации, поэтому растет спрос на изделия, которые можно комбинировать между собой: тонкие цепи разной длины, наборы колец, серьги для нескольких проколов».

Символизм и осознанность

Отдельный тренд — интерес к натуральным камням, скрытым смыслам и знакам. Поколение Z любит символизм, поэтому теперь в тренде аметист, лунный камень, агат и другие минералы: говорят, что они несут особую энергию и способность успокаивать или усиливать интуицию.

Этот тренд во многом связан с ростом интереса к культуре ЗОЖ, заботе о себе и практикам осознанности.

Осознанное потребление как часть выбора

Для поколения Z важны дизайн и ценность бренда. Они чаще интересуются происхождением материалов, переработкой и экологичностью производства. Поэтому растет внимание к серебру, переработанным материалам и брендам, которые делают ставку на ответственное потребление.

При этом для зумеров важен баланс: украшение должно быть одновременно эстетичным, универсальным и доступным по цене. Именно поэтому рынок смещается в сторону повседневных ювелирных изделий, которые можно носить ежедневно и сочетать с разными стилями — от базового образа на каждый день до вечернего.

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