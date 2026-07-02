Стало известно, какие украшения выбирают зумеры

Лунный камень, винтаж и тренды из TikTok: какие украшения выбирают зумеры
Для молодого поколения украшения стали способом показать индивидуальность, выразить свои ценности и вписаться в тренды, которые появляются в соцсетях и поп-культуре. Как зумеры собирают свой ювелирный гардероб, рассказала «Вечерней Москве» стилист федеральной сети ювелирных магазинов SUNLIGHT Татьяна Сергеева.
Если для прошлых поколений ювелирные изделия воспринимались как статусная покупка на много лет, то для зумеров это инструмент стайлинга и самовыражения. К тому же молодое поколение не готово переплачивать за бренд и чаще выступает за разумное потребление, поэтому большинство обновляет ювелирный гардероб за небольшой бюджет.
Лаконичность и универсальность
Один из главных трендов — лаконичность. Тонкие цепочки, небольшие серьги, минималистичные кольца и браслеты становятся базой ювелирного гардероба. Особенно востребовано серебро: оно выглядит более универсально, легче сочетается с базовыми образами и поддерживает эстетику «тихой моды», которой сейчас пестрят соцсети.
«Молодежь любит оверсайз, простые расслабленные образы, минимум макияжа. Поэтому растет и интерес к серебру, как к простому металлу без претензии на люкс. Они не хотят носить украшения, которые выглядят слишком "парадно". Им больше нравятся изящные изделия с интересным дизайном», — отметила стилист.
При этом те зумеры, которые хотят иметь в ювелирном арсенале бриллиант, выбирают соответствующие украшения из серебра с лабораторными бриллиантами: это и роскошно, и недорого.
Показать индивидуальность
Еще один заметный тренд — украшения с личным смыслом. Молодое поколение активно выбирает изделия с буквами, символами, подвесками, гравировками и знаками, связанными с их интересами или воспоминаниями.
Это объясняется трендами из соцсетей: теперь все делают визуальный контент. Он стал продолжением личности, а аксессуары — частью индивидуального «цифрового образа».
Охота на винтаж
Многие ювелирные тренды последних лет пришли именно из TikTok и Pinterest. Например, мода на эстетику 1990-х и 2000-х снова сделала актуальными массивные серьги, цветные камни, крупные цепи и винтажные формы.
«Одновременно с этим молодая аудитория активно сочетает несколько цепочек, браслетов и колец сразу. Такой подход позволяет даже базовые украшения сделать частью более сложного и "собранного" образа, — уверена собеседница "ВМ". — Они воспринимают украшения как элемент стилизации, поэтому растет спрос на изделия, которые можно комбинировать между собой: тонкие цепи разной длины, наборы колец, серьги для нескольких проколов».
Символизм и осознанность
Отдельный тренд — интерес к натуральным камням, скрытым смыслам и знакам. Поколение Z любит символизм, поэтому теперь в тренде аметист, лунный камень, агат и другие минералы: говорят, что они несут особую энергию и способность успокаивать или усиливать интуицию.
Этот тренд во многом связан с ростом интереса к культуре ЗОЖ, заботе о себе и практикам осознанности.
Осознанное потребление как часть выбора
Для поколения Z важны дизайн и ценность бренда. Они чаще интересуются происхождением материалов, переработкой и экологичностью производства. Поэтому растет внимание к серебру, переработанным материалам и брендам, которые делают ставку на ответственное потребление.
При этом для зумеров важен баланс: украшение должно быть одновременно эстетичным, универсальным и доступным по цене. Именно поэтому рынок смещается в сторону повседневных ювелирных изделий, которые можно носить ежедневно и сочетать с разными стилями — от базового образа на каждый день до вечернего.
В 1905 году на территории современной ЮАР нашли «Куллинан» — самый крупный алмаз за всю историю раскопок. Его судьба оказалась столь же уникальной, как и сам камень: гиганта распилили на 105 частей, а самые крупные из них стали украшением королевских регалий Британии. История алмаза — в материале «Вечерней Москвы».