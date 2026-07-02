Фэшн-эксперт объяснил, почему даже дорогие образы иногда выглядят дешево

Дорогой образ далеко не всегда составляется исключительно из одежды высокой стоимости. На самом деле даже одежда премиальных брендов может выглядеть дешево, а самые бюджетные вещи могут произвести лучшее впечатление за счет качества материалов, посадки и правильного сочетания вещей, рассказала газете «Известия» фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда Michel Kataná Наталья Семенова.

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Главное, на что следует ориентироваться при желании составить благородный, «дорогой» образ — это детали, считает специалист. По ее мнению, одна из самых частых ошибок — это перегруз образа вещами с крупными логотипами, которые раньше считались символами статуса. Сегодня больше ценятся умеренность, сдержанность, особое значение приобрели качество и фактура ткани, а логотипы и названия брендов уже не имеют значения, считает эксперт.

«Если в одном образе одновременно присутствуют яркая одежда, массивные украшения, заметная сумка и другие выразительные детали, они начинают конкурировать между собой — пояснила она. — Гораздо гармоничнее смотрятся комплекты, построенные вокруг одного главного акцента».

Она призвала обращать внимание на состояние аксессуаров, а также на качество материалов, отметив, что часто синтетика покрывается катышками, а искусственная кожа выглядит пластиковой — именно такие детали могут удешевить образ. Кроме того, Семенова призвала придерживаться принципов аккуратности и лаконичности, подчеркнув, что в таком случае составить стильный образ можно даже из недорогих вещей.

До этого Наталья Семенова отмечала, что оливковый цвет может сделать образ «дороже». По ее словам, он ассоциируется со спокойствием и истинной элегантностью, а в аксессуарах, выполненных из натуральной кожи, приобретает удивительную глубину. Шелковый платок в оливковых тонах, повязанный на ручку сумки или на шею, добавляет тот самый продуманный акцент, который отличает стиль от просто одежды, отметила специалист.