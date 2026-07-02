Дочь Сильвестра Сталлоне похвасталась свежими фото в бикини

27-летняя Систин Сталлоне, дочь актёра Сильвестра Сталлоне, продемонстрировала свежие фото в купальнике. В личном блоге в запрещённой соцсети девушка опубликовала пару снимков, на которых позирует в пляжном наряде. Компанию Систин составила её собака.

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И хотя на купальник Систин наделу свободный полупрозрачный топ, ему не удалось скрыть роскошную фигуру девушки.

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Напомним, Сильвестр Сталлоне женат на Дженнифер Флавин. Они связали себя узами брака в 1997 году. Женщина подарила ему трёх дочерей — Софию, Систин и Скарлетт. Для актёра это был уже третий брак. В первом — с Сашей Зак — у Сталлоне родилось два сына: Сейдж и Сержо. Старший ушёл из жизни в возрасте 36 лет в 2012 году из-за атеросклероза коронарных артерий, младший страдает аутизмом. В 1985-м Сталлоне женился на модели Бриггите Нельсен, но через два года пара рассталась.