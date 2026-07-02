Семенович описала женщин, которых выбирают мужчины для поездки на Мальдивы

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович описала типаж выбираемых мужчинами для поездки на Мальдивы женщин. Посты появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость поделилась наблюдениями, сделанными за время отдыха с возлюбленным на архипелаге. Так, она заявила, что мужчины берут с собой для поездки в тропики не худых избранниц, а девушек с формами.

«Все девушки в теле. Худых нет. Поэтому, девочки, едим, потому что на Мальдивы возят женщин с формами, чтобы было за что подержаться. Не мучайте себя диетами», — обратилась к подписчицам певица.

В июне Анна Семенович показала фото в купальнике и вызвала споры в сети.