Рианна снялась в рекламной кампании собственного бренда

Певица Рианна продемонстрировала фигуру в бюстгальтере. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рианна снялась в рекламной кампании новой коллекции собственного бренда Savage Fenty. Певица примерила желтый кружевной бюстгальтер, расстегнутую клетчатую рубашку и короткие шорты. Образ исполнительницы дополнили атласные туфли на каблуках, анклет и ожерелье. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми тенями, стрелками и помадой.

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В мае Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, были замечены в Нью-Йорке. Звезд подловили, когда они выходили из итальянского ресторана Cucina Alb. Певица выбрала для ужина черный жакет, брюки, кружевной бюстгальтер и туфли с анималистичным принтом на каблуках. Она добавила к образу бежевую сумку, массивные кольца, золотые цепи и очки. A$AP Rocky предпочел замшевый тренч, черные джинсы, ботинки, солнцезащитные очки и сумку на плечо.

Позже Рианна стала лицом нового выпуска журнала 72EE. Она позировала в голубом платье с глубоким декольте и открытыми рукавами. Образ дополнили золотые серьги и светлый парик с объемом у корней. Певице также сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и подводкой. На других кадрах Рианна примерила платья с перьями и ретро парики.