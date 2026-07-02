Перечислены антивозрастные компоненты, действительно работающие на коже

Омолаживающие процедуры в 30 лет делают для профилактики возрастных изменений. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Анна Васильченко.

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«После 30 лет кожа постепенно начинает терять коллаген и влагу, замедляется ее естественное обновление. В этот период косметология больше работает на профилактику возрастных изменений», — заявила эксперт.

Васильченко отметила, что чаще всего назначаются: гиалуроновая кислота для увлажнения и поддержания тонуса кожи, антиоксиданты (витамин C, витамин E, феруловая кислота) для защиты от окислительного стресса и пептиды для мягкой стимуляции выработки коллагена.

По ее словам, главная задача в этом возрасте — поддерживать ресурсы кожи, а не перегружать ее агрессивными процедурами. Эксперт подчеркнула, что ключевым антивозрастным средством остается SPF-защита.

Врач рассказала, что если кожа долго подвергалась воздействию солнца, появляются пигментация, неровный рельеф и снижение упругости. В этом случае нужно использовать более активные методики.

«Среди них: ретиноиды, которые ускоряют обновление клеток и стимулируют синтез коллагена; химические пилинги для выравнивания тона и текстуры кожи; лазерные процедуры для стимуляции коллагена и уменьшения морщин; пептидные и антиоксидантные программы для восстановления кожи», — поделилась косметолог.

Васильченко обратила внимание, что любые процедуры при фотостарении обязательно должны сочетаться с грамотной фотозащитой, иначе эффект будет краткосрочным.

Она также отметила, что часто гиалуроновую кислоту и коллаген ставят в один ряд, но работают эти компоненты по-разному.

«Гиалуроновая кислота — природный компонент кожи, который помогает поддерживать ее увлажненность, плотность и гладкость. Кроме того, она укрепляет защитный барьер и визуально сглаживает мелкие морщины», — пояснила косметолог.

Эксперт заявила, что высокомолекулярная гиалуроновая кислота работает в основном на поверхности кожи, создавая эффект интенсивного увлажнения и защиты. Низкомолекулярная способна проникать глубже и участвовать в восстановительных процессах.

По ее словам, коллаген — белок, который формирует своеобразный «каркас» кожи и отвечает за ее плотность и упругость. С возрастом его выработка снижается, из-за чего кожа становится менее эластичной.

Косметолог рассказала, что коллагеновые пептиды помогают стимулировать работу фибробластов — клеток, которые синтезируют собственный коллаген и эластин. За счет этого кожа становится более плотной и упругой.