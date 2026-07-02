Косметолог ответил, когда на самом деле нужны омолаживающие процедуры

Полинуклеотиды (или PDRN) помогают коже улучшить синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Анна Васильченко.

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«Полинуклеотиды (или PDRN) — фрагменты ДНК, которые помогают восстанавливаться. Они стимулируют активность фибробластов, улучшают синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, уменьшают воспаление и помогают быстрее регенерировать. Именно поэтому после процедур с полинуклеотидами кожа обычно выглядит более плотной», — заявила эксперт.

Васильченко внесла в список эффективных антивозрастных компонентов ресвератрол.

«Антиоксидант, который ценят за способность защищать клетки от окислительного стресса — одного из главных факторов преждевременного старения. Кроме того, ресвератрол особенно хорошо работает в профилактике фотостарения, помогает осветлить пигментированную кожу, поддерживает выработку коллагена и уменьшает разрушение структурных белков», — объяснила специалист.

Косметолог посоветовала присмотреться и к экзосомам, которые улучшают текстуру кожи, повышают ее упругость, ускоряют регенерацию и уменьшают воспаление.

Еще один эффективный компонент, по мнению врача, — пептиды.

«Это "сигнальные молекулы", которые передают клеткам команды: активнее вырабатывать коллаген, восстанавливать повреждения, удерживать влагу. Некоторые пептиды дополнительно помогают расслаблять следы мимической активности, благодаря чему кожа выглядит более гладкой», — поделилась Васильченко.

Она рассказала, что антиоксиданты защищают кожу от хронического стресса. Самыми популярными с доказанной эффективностью являются витамины С и E, коэнзим Q10, полифенолы — все эти компоненты помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшают воспаление и поддерживают здоровый цвет лица.

Васильченко призвала не забывать о ретиноле и ретиноидах.

«Они ускоряют обновление клеток, стимулируют синтез коллагена, помогают бороться с пигментацией и улучшают текстуру кожи. Но при этом требуют грамотного введения в уход: ретиноиды могут повышать чувствительность кожи, поэтому важно соблюдать рекомендации специалиста и обязательно использовать SPF», — предупредила эксперт.

Она также внесла в список гиалуроновую кислоту, ниацинамид и бакучиол. Последний компонент, по словам эксперта, является альтернативой ретинолу без побочных эффектов вроде сухости и фоточувствительности. Васильченко назвала его идеальным вариантом для чувствительной кожи.