Как составить модные образы с белыми брюками

Блогерша Анита Глосс перечислила россиянкам способы составить модные образы с белыми брюками. Информацию она опубликовала в Telegram-канале «Русская мода».

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Эксперт заявила, что данную популярную летнюю вещь стоит стилизовать с глубокими темными оттенками верха, которые создадут мягкий контраст. Кроме того, удачным вариантом станет монохромный образ.

«Полностью белый аутфит всегда выглядит дорого и притягивает взгляды», — пояснила она.

Кроме того, с белыми брюками эффектно смотрятся бежевые, кофейные и песочные тона. Они придают внешнему виду уюта и благородства, уточнила Глосс.

В заключение блогерша обратила внимание на стиль спортшик.

«Легкие кеды и свободный оверсайз-верх превращают брюки в идеальный повседневный вариант», — подытожила специалистка.

В июне стилист раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета. Отмечалось, что тренд связан не только с модными тенденциями, но и с общественным настроением.