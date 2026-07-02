Как подчеркнуть цвет глаз разными оттенками зеленого макияжа

Девушкам с разными цветами глаз подойдут разные оттенки актуального в этом сезоне зеленого макияжа, рассказала Алина Купорова, руководитель коммуникационного управления бренда Arive Makeup. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала правила подбора ярких оттенков.

По ее словам, цвет теней не должен полностью совпадать с цветом радужки глаза. Лучше, рассказывает эксперт, остановиться на оттенке, который на один или два тона темнее или светлее глаз. Этот прием работает благодаря тому, что близкие, но не идентичные цвета создают гармонию, и это не позволяет глазам «потеряться» на фоне макияжа. В результате взгляд становится более ярким и выразительным.