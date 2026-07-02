Звезда «Постучись в мою дверь» снялась для обложки глянца в купальнике

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась для обложки журнала Elle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ханде Эрчел позировала в голубом купальнике. Образ дополнили золотые серьги. Волосы актриса распустила и сделала легкий макияж с блеском на губах. Съемка прошла в бассейне одного из отелей в Турции.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

В августе 2025 года появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях. Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года также стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь».