Какие летние тренды подойдут для повседневной жизни

Среди носибельных трендов можно выделить бельевую эстетику, акцентные юбки и оттенки. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

«По правде говоря, любой тренд можно применить к повседневной жизни. Главное — понять, в какой пропорции их брать и чем разбавить. И подходит ли это конкретно вам. В тренде все, что связано с ориентализмом: бархатные накидки с широким поясом-оби с кутюрного показа Valentino, шаровары Altuzarra, ориентальные вышивки Chanel, а на показе Armani Prive даже показали жакеты, напоминающие по форме пагоду. Если не хотите превращать выход в костюмированную вечеринку, просто наденьте что-то одно и разбавьте базой, например, замиксуйте ципао-платье с вьетнамками и объемным шопером из рафии, а в пару к кимоно наденьте джинсы или шорты в бельевом стиле», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что сейчас в моде бельевая эстетика.

«Здесь пригодятся атласные юбки с кружевом, как у Dolce & Gabbana, выглядывающие из-под рубашки бра, как на показе The Attico, или даже халаты — будь то обычные полосатые, как у Calvin Klein, или шелковые с вышивками кристаллами, как у Erdem». — объяснила Ишимова.

Еще один тренд, по ее мнению, акцентная юбка.

«Например, яркого цвета, как у Balenciaga, с акцентными принтами, как у Zimmermann, или необычной фактуры, как у Chanel или Bottega Veneta. Такая находка позволяет прилагать минимум усилий при составлении образа: просто добавьте к ней белую или серую футболку, вьетнамки — и готово! Кстати, про вьетнамки — без них вообще сложно представить летний гардероб. Раньше это была пара исключительно для пляжа, а теперь свои выпускают все — Chloé до Rabanne», — отметила редактор.

И в заключение специалист подчеркнула важность выбора оттенков.