Три правила, которые помогут выглядеть дорого в повседневной жизни

Выглядеть дорого — совсем не значит носить вещи люксовых брендов или каждый сезон полностью обновлять гардероб. Впечатление от внешнего вида складывается из деталей. Именно они делают образ собранным, современным и визуально более статусным. Персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова поделилась тремя простыми правилами, которые отлично работают на практике.

1. Делайте ставку на хорошую посадку

Даже самая дорогая вещь не произведет нужного впечатления, если она плохо сидит. Слишком длинные рукава, брюки, собирающиеся гармошкой у обуви, тесный жакет или вытачки не на своем месте могут испортить весь образ.

«Прежде чем покупать новую вещь или надеть то, что уже есть в гардеробе, честно оцените как она сидит на вашей фигуре. Иногда достаточно немного укоротить брюки, подогнать платье по талии или выбрать правильный размер, чтобы комплект стал выглядеть в разы дороже», — советует стилист.

2. Выбирайте спокойную цветовую палитру

Это не означает, что яркие цвета нужно исключить, они вполне могут оставаться в качестве акцентов. Но если хочется добиться ощущения элегантности и статусности, лучше строить основу гардероба на спокойных цветах.

«Хорошим выбором будут сложные, благородные природные оттенки: молочный, кремовый, шоколадный, графитовый, винный, пыльная роза, оливковый», — рекомендует Анастасия.

Принты тоже лучше выбирать базовые. Тонкая полоска, клетка, деликатный горох чаще всего выглядят удачнее, чем крупный цветочный принт, акцентный паттерн из лого или яркие мультяшные рисунки.

3. Следите за состоянием вещей

Даже идеально подобранный комплект потеряет привлекательность, если ткань покрылась катышками, белая футболка потеряла свою свежесть, а у обуви сбиты мысы или набойка. Именно такие мелочи окружающие замечают быстрее, чем стоимость одежды.

«Регулярно ухаживайте за обувью, отпаривайте вещи перед выходом, своевременно меняйте потерявшую хороший вид фурнитуру, избавляйтесь от одежды, которая растянулась или выцвела. Эти привычки требуют гораздо меньше затрат, чем постоянные покупки, но именно они создают ощущение аккуратности и высокого уровня», — добавляет стилист.

Главный секрет дорогого образа — не цена вещей, а внимание к деталям.