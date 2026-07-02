Редактор моды назвала самые актуальные фасоны платьев на лето

Летом 2026 года стилисты все чаще выбирают платья в стиле babydoll и винтажные ночнушки. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

«Вариант «повзрослее», но в ретро-эстетике — как будто винтажные ночнушки. Здесь трендсеттерами выступили Chloe, которые показали платья из атласа и шифона, украшенные оборками и кружевом. У них же показе сезона SS'26 заметили дерзкие мини с акцентным цветочным принтом в духе 1980-х, которые позже повторили и российские бренды», — рассказала эксперт.

Она также назвала тренд на платья в стиле babydoll.

«Ультракороткие расклешенные платья или даже сарафаны — логичное последствие тренда на ностальгию и инфантилизм. Сначала мы увидели подобный силуэт в весенне-летних коллекциях Miu Miu, Giambattista Valli и Chloe, а позже их примерили Оливия Родриго и Сабрина Карпентер», — отметила редактор.

Ишимова добавила, что самый свежий тренд — роскошные платья-флэпперы в стиле 1920-х.