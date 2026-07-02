Эксперт перечислил главные модные ошибки лета

Одни из главных ошибок летнего гардероба — ненатуральные ткани и неверный выбор принта. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

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«На мой взгляд, главная ошибка, которую я очень часто наблюдаю — это ненатуральные ткани. Зимой, осенью и даже ранней весной полиэстер, нейлон, эластан и прочие синтетические материалы могут быть вполне уместны и даже комфортны. Во время жары эти материалы будут электризоваться, прилипать к телу, быстро нагреваться и не пропускать воздух. В результате на коже могут появиться раздражение, краснота и зуд. Старайтесь выбирать вещи изо льна, хлопка и шелка. В такой одежде будет комфортно на протяжении всего дня, она надолго сохраняет привлекательный внешний вид (заломы на льне выглядят лучше, чем катышки на акриле) и дольше служит в гардеробе», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что важно выбрать актуальный принт на лето.

«Каждый весенне-летний сезон к нам возвращается цветочный принт. Но не такой, как прежде, а в новой интерпретации. В этом году флористические узоры стилизовали под ретро. Например, Prada показали фартуки в духе 1930-х, на подиуме Chloe были платья как из 1980-х, а Celine сделали ставку на боди и платья с пестрыми бутонами в стиле поп-арта 1960-х», — объяснила Ишимова.

По мнению редактора моды, из трендов вот уже несколько сезонов подряд не уходит горох — причем в любых цветовых комбинациях и размерах.