Бывший «ангел» Victoria's Secret восхитила фанатов фигурой в бикини

Бразильская супермодель Изабель Гулар восхитила фанатов фигурой на фото в бикини. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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41-летний бывший «ангел» Victoria's Secret разместила серию снимков, на которых продемонстрировала свою фигуру в купальниках. Так, звезда поплавала в водоеме, расположенном посреди песчаной степи, подчеркивая стройное тело. При этом она распустила волосы.

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Пользователей сети впечатлила внешность манекенщицы в комментариях под постом. «Какая красивая женщина», «Вы великолепны», «Восторг», — написали они.

В мае беременная топ-модель снялась обнаженной. Шведская манекенщица Эльза Хоск предстала полностью без одежды и с распущенными волосами.