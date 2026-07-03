Перечислены косметические процедуры, которые могут навредить здоровью

Трендовые косметологические процедуры могут серьёзно навредить здоровью, если проводить их без учёта показаний, в антисанитарных условиях или с сомнительными материалами. Какие методики попали в список «антитрендов» и почему индустрия отказывается от погони за одинаковыми лицами, «Чемпионату» рассказала врач-дерматолог-косметолог, ведущий специалист клиники «Люмиренс» Татьяна Егорова.

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По словам эксперта, современная эстетическая медицина постепенно отказывается от унификации лиц (одинаковые губы, скулы и подбородки), уступая место сохранению индивидуальности. В приоритете — живые и выразительные лица без потери мимики и избыточных объёмов.

Особую обеспокоенность у врачей вызывают травматичные методы. В число главных «антитрендов» вошли:

нитевой лифтинг, который даёт недолгий эффект и чреват риском складок и провалов;

филлеры под глаза при наличии грыж или отёков — вместо омоложения они усугубляют проблему;

агрессивные кислотные пилинги в домашних условиях, приводящие к ожогам и повреждению кожного барьера;

механическая чистка с сильным нажимом, которая травмирует кожу и грозит пигментацией.

Татьяна Егорова подчеркнула, что экономия на безопасности (конвейерные услуги, антисанитария, поддельные материалы) абсолютно неприемлема. Кроме того, бессмысленно тратить деньги на дорогие процедуры без правильного домашнего ухода — их эффективность стремится к нулю.

Врач призывает пациентов не верить обещаниям мгновенных или вечных результатов и не делать процедуры ради моды.

«Чем глубже и агрессивнее процедура, тем строже должны быть показания и квалификация специалиста. Мода проходит, а осложнения иногда остаются надолго», — резюмировала эксперт.

Главный вектор современной косметологии, по словам Егоровой, — это не борьба с возрастом, а забота о качестве жизни и здоровье кожи в целом. Приоритетами становятся натуральность, системность и уважение к индивидуальности пациента.