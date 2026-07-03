Какие цвета будут в тренде в июле 2026 года

Июль 2026 года в мире моды и нейл-дизайна диктует новые правила: на смену кричащим неоновым оттенкам приходит эстетика «тихой роскоши». Главный принцип сезона — ногти должны выглядеть как собственный, но доведённый до идеала маникюр. При этом в палитре нашлось место как для универсальных нюдов, так и для выразительных акцентов и даже цветов с особым символизмом.

© Unsplash

Главные тренды июля: «тихая роскошь» и сложный нюд

Главным трендом июля 2026 года стала сдержанная элегантность. Модные эксперты отмечают, что в цветовой гамме безоговорочно лидируют сложные молочные и нюдовые оттенки, подобранные точно под тон кожи. Такие покрытия мягко рассеивают свет и придают ногтям фарфоровый вид, маскируя неровности даже без плотного слоя лака.

Для тех, кто хочет добавить яркости, предлагаются теплые «закатные» тона: персик, абрикос, коралл. Актуален также васильковый голубой, ассоциирующийся с ясным летним небом. Главное правило: яркий цвет должен выступать одиночным акцентом, без визуальной перегрузки дизайна.

Символика цвета: что привлекает деньги и любовь в июле?

Помимо модных тенденций, многие обращают внимание на символическое значение цвета. В июле 2026 года «денежный» маникюр связывают с оттенками, символизирующими стабильность и уверенность:

оливковый — в июле он воспринимается как настоящий магнит для финансового благополучия, символизируя надёжность и умение распоряжаться деньгами;

— в июле он воспринимается как настоящий магнит для финансового благополучия, символизируя надёжность и умение распоряжаться деньгами; благородный бежевый и нюд — ассоциируются со стабильностью, гармонией и разумным подходом к тратам;

— ассоциируются со стабильностью, гармонией и разумным подходом к тратам; золотой и шампань — оттенки металлик добавляют ощущение доступной роскоши и статуса, особенно с мелкодисперсной втиркой под перламутр.

Что касается «любовного» маникюра, то в июле на первый план выходят оттенки, связанные с ясностью и нежностью. Белый и молочный цвета в этом контексте символизируют честность и безопасность в отношениях, помогая увидеть партнёра без иллюзий и открыться ему.

Что ещё актуально в дизайне?

В дизайне маникюра на июль царит минимализм. Модными элементами становятся микрофренч с тончайшей линией «улыбки», одиночная точка, аккуратная геометрия. Сложный декор, стразы по всей поверхности и объёмные элементы ушли в прошлое. Также в тренде пастельная палитра в целом: лимонные, голубые, нежно-розовые и лавандовые оттенки идеально подходят для летнего образа.