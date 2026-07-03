Специалист предупредил об опасности переменной облачности для кожи

Переменная облачность может привести к гораздо большей доле ультрафиолета для кожи человека, чем ясная погода. Таким мнением поделился старший научный сотрудник лаборатории физики климатических систем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Константин Пустовалов.

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«Значимым фактором выступает также альбедо (показатель того, какая доля падающего на поверхность излучения отражается, а какая поглощается — прим. ТАСС) самих облаков. В случаях переменной облачности, особенно разорванной и с просветами (например, при разреженных кучевых облаках), оно может оказать значительное влияние на величину УФ-облученности подстилающей поверхности. В результате этого влияния поток ультрафиолетового излучения, падающий на отдельный участок, может стать даже больше, чем в ясную погоду», — приводит слова ученого официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Ученый пояснил, что боковые грани облаков представляют собой некое подобие зеркал, которые отражают падающий поток солнечного излучения. Поэтому человек получает как прямое и рассеянное излучение, так и отраженное — по сути, то же прямое излучение солнца, но с другого направления. В этом случае суммарная величина потока ультрафиолета, попадающая на человека, может превосходить поток излучения при безоблачном небе.

Эксперт напомнил, что загар — это потемнение кожи, вызванное особым веществом темного цвета — меланином. Образование меланина выступает защитной реакцией организма на солнечное ультрафиолетовое излучение и позволяет задерживать более 90% этого излучения. Кожа наиболее чувствительна к коротковолновому УФ-излучению, чрезмерные его дозы приводят к ожогам, которые в итоге могут вызвать меланому.