Названы лучшие купальники для каждого типа фигуры

Российский дизайнер назвала лучшие купальники для каждого типа фигуры. Разговор с основательницей бренда Alevtini Олесей Алевтини публикует Life.ru.

© Lenta.ru

По словам эксперта, женщинам с фигурой «песочные часы» подойдут бикини с акцентом на талии: модели с поясом, контрастными вставками и высокой посадкой. При этом бесформенных фасонов она призвала избегать.

В то же время обладательницам фигуры типа «груша» лучше отдавать предпочтение купальникам с ярким акцентным верхом, чтобы переключать внимание с широких бедер на бюст.

«И забудьте про плавки-шортики, они сделают из вас тумбочку», — подчеркнула собеседница издания.

Бизнесвумен высказалась и о девушках с фигурой «перевернутый треугольник», которым подойдут яркие плавки с завязками и объемом, а лифы — минималистичные и темные.

«Хорошо работают модели с американской проймой, которая сглаживает линию плеч», — уточнила Алевтини и добавила, что для «прямоугольника», где талия почти не выражена, важно создавать ее иллюзию с помощью драпировок, контрастных вставок и пуш-ап-эффекта.

Модельер разобрала и телосложение типа «яблоко», порекомендовав вытягивать силуэт за счет V-образных вырезов, темных боковых вставок и вертикальных линий.