«Как зубная нить». Купальник Ким Кардашьян раскритиковали за чрезмерную наготу

Купальник Ким Кардашьян сравнили с зубной нитью из-за наготы. Об этом сообщает Daily Star.

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Ким Кардашьян выпустила купальник под названием Picot Micro Teddy от своего бренда Skims. Купальник выполнен из простой тесьмы, которая завязывается вокруг шеи, едва прикрывает грудь и переходит в стринги. Поклонники были сильно удивлены наготой купальника, сравнив его с «зубной нитью».

Модель купальника подойдет всем из-за универсального размера, а его стоимость составит $58. Изделие доступно в двух цветах: ярко-розовом цвете и с леопардовым принтом.

21 июня Кардашьян была замечена, когда направлялась к дерматологу в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике с осветленными волосами, уложенными в локоны. Она также сделала макияж в розовых тонах. Звезда реалити-шоу была запечатлена в сером плаще с глубоким декольте, туфлях Gucci на каблуках и солнцезащитных очках.

До этого Кардашьян вышла на публику в Монако, где проводила время с бойфрендом Хэмилтоном. Она показала фигуру в черном кружевном топе с глубоким декольте и синих джинсах. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки. Волосы модель распустила и сделала легкий макияж.