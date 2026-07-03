Без филлеров и синяков: что такое лазерное увеличение губ у стоматолога

В мире косметологии постоянно появляются новые методики, и некоторые из них вызывают удивление уже своим названием. Одна из таких новинок — лазерное увеличение губ у стоматолога. Звучит необычно, правда? Кажется, что зубной врач и увеличение губ — вещи несовместимые, но на самом деле это одна из самых современных и безопасных процедур в эстетической медицине. Косметолог, дерматолог Наталья Ряховская помогла разобраться, что это за метод, как он работает и кому подходит.

За счет чего увеличиваются губы

На самом деле стоматолог здесь не случайно. Именно врачи этой специальности лучше других знают анатомию челюстно-лицевой области, мышечное строение и расположение нервных окончаний.

«Они ежедневно работают с лазером в лечении зубов, поэтому владеют техникой на профессиональном уровне. Получается, что лазерное увеличение губ — это логичное расширение компетенций стоматолога, а не случайный эксперимент», — утверждает наш эксперт.

Но как лазер может увеличить губы? В отличие от привычных инъекций филлеров, где объем создается за счет введения геля, лазер работает иначе. Наталья:

«Он запускает естественные процессы регенерации в тканях. Под воздействием лазерного луча в клетках начинают активно вырабатываться коллаген и эластин — те самые белки, которые отвечают за упругость и объем кожи. В результате губы становятся более пухлыми и рельефными, но при этом выглядят максимально естественно, потому что увеличиваются не за счет инородного материала, а за счет собственных ресурсов организма».

Как проходит процедура

Процедура проходит довольно быстро и занимает около 20-30 минут. Врач воздействует лазером на поверхность губ и область вокруг них. В этот момент пациент может чувствовать легкое тепло или покалывание, но сильной боли нет, поскольку лазер работает деликатно. В некоторых случаях стоматолог может использовать местную анестезию, чтобы сделать процесс более комфортным.

Когда ждать эффекта

Конечно, эффект от лазерного увеличения заметен не сразу. В отличие от филлеров, где губы становятся объемными прямо в кабинете врача, здесь результат нарастает постепенно, в течение нескольких недель.

«Это происходит потому, что организм должен успеть выработать новый коллаген. Зато итог выглядит очень гармонично: губы становятся упругими, приобретают четкий контур и здоровый цвет. Нет эффекта „утиных“ губ, который часто возникает при неудачной инъекционной коррекции», — подчеркивает косметолог.

Кому подходит лазерное увеличение губ

В первую очередь тем, кто хочет получить естественный результат без риска аллергии и отторжения. Поскольку в процедуре не используется никаких гелей, она полностью гипоаллергенна. Это особенно важно для людей, у которых есть аллергия на компоненты филлеров.

«Метод подходит и тем, кто хочет не столько кардинально изменить форму, сколько улучшить состояние губ: сделать их более увлажненными, упругими и ухоженными», — объясняет Наталья.

Еще одно важное преимущество — минимальный восстановительный период. После процедуры на губах может появиться небольшое покраснение или припухлость, но они проходят уже через несколько часов. В отличие от инъекций, после которых часто бывают синяки, отеки и болезненность, лазерный метод гораздо комфортнее. Уже на следующий день можно вести обычный образ жизни и даже наносить декоративную косметику. Однако в первые дни после процедуры лучше воздерживаться от агрессивных косметических средств и активного пребывания на солнце.

Безопасно ли лазерное увеличение губ

В умелых руках стоматолога процедура практически не имеет рисков. Лазер воздействует только на поверхностные слои тканей, не травмируя глубокие структуры. Косметолог:

«Это снижает риск повреждения сосудов и нервов, что особенно важно в такой деликатной зоне, как губы. К тому же лазер обладает бактерицидным эффектом, а это делает процедуру стерильной и снижает риск воспалений».

Тем не менее у этой методики есть и противопоказания:

острые воспалительные процессы в области губ,

герпес в активной стадии,

онкологические заболевания,

беременность и период грудного вскармливания,

прием некоторых лекарственных препаратов, повышающих чувствительность к свету.

Перед процедурой обязательно нужна консультация врача, который соберет полный анамнез и убедится, что метод вам подходит.

Сколько держится результат лазерного увеличения губ

Эффект может сохраняться от 6 до 12 месяцев, а в некоторых случаях и дольше. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста и образа жизни. Когда действие лазера ослабевает, процедуру можно повторить. Наталья:

«Кстати, с каждым последующим сеансом эффект может быть даже более выраженным, так как коллаген накапливается и ткани становятся более плотными».

Стоит отметить, что лазерное увеличение губ у стоматолога не заменяет инъекции филлеров полностью, а скорее предлагает альтернативу. Если вам нужен выраженный и быстрый результат, инъекции все еще остаются самым эффективным способом. Но если вы хотите обновить губы мягко, без рисков и с естественным исходом — лучше выбрать лазерную методику.

Главное в этом вопросе — найти профессионального специалиста, у которого есть не только навыки работы с лазером, но и понимание эстетики лица. Перед приемом лучше убедитесь, что у врача есть соответствующее образование и опыт в проведении таких процедур.