Клава Кока показала свадебное платье во время примерки

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала процесс пошива свадебного платья. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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30-летняя исполнительница, которая готовится к бракосочетанию с телеведущим Димой Масленниковым, запечатлела эскиз и наряд во время примерки.

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Так, звезда предстала перед камерой в платье сливочного цвета с заниженной талией и длинным шлейфом. На запястьях Коки были браслеты разной ширины. Лицо певица решила скрыть.

В июне Клава Кока ответила на критику ее фигуры и раскрыла свой вес. Исполнительница резко отреагировала на комментарии хейтеров, которые высказались по поводу ее внешнего вида под видео одного из выступлений.