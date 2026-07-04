Беременная «ангел» Victoria's Secret снялась на матрасе в магазине одежды

Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась на матрасе в магазине одежды. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск позировала в укороченном розовом топе и спущенных брюках в тон. При этом модель демонстрировала округлившийся живот. Волосы она уложила легкими прядями и сделала нюдовый макияж. Съемку она устроила на матрасах, которые лежали посреди магазина одежды.

Недавно Хоск продемонстрировала фигуру в укороченных шортах в полоску, расстегнутой белой рубашке и черном жакете. Образ дополнили черные лоферы, бейсболка и сумка. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.

25 апреля Эльза Хоск сообщила, что стала лицом новой рекламной кампании бренда Gucci. На одном из фото «ангел» Victoria's Secret позировала в черном бельевом платье с голой спиной и открытыми руками. Образ дополнили вечерние туфли, сумка из кожи и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали укладку с локонами.