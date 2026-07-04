Ведущий «Модного приговора» объяснил, как добавить «перца» белым образам

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как добавить «перца» белым образам. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Добавьте к своим тотально белым образам перца в виде черных аксессуаров! Черно-белые образы еще никогда не были так хороши!» — написал стилист.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.