Marc Jacobs представили коллекцию весна/лето 2027

Показ Marc Jacobs длился всего четыре минуты, но этого времени оказалось достаточно, чтобы задать настроение новому сезону. После недавней сделки, в рамках которой бренд перешёл под управление WHP Group и G-III, дизайнер представил коллекцию, которая одновременно выглядит как начало новой главы и остаётся абсолютно верной его авторскому почерку.

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Вместо громких заявлений — насыщенная палитра, неожиданные цветовые сочетания и выразительный стайлинг. Команда предлагает носить яркие оттенки без оглядки на правила, сочетать их друг с другом и дополнять массивной бижутерией: многослойными ожерельями, крупными камнями и украшениями, которые становятся частью пояса или акцентом на талии.

Одной из главных тем коллекции стала длина — точнее, её почти полное отсутствие. Мини-платья, корсеты и жакеты дизайнер предлагает носить с плотными боди и цветными колготками, превращая образ в игру на грани театральности и повседневности. Завершает её яркая помада — обязательный элемент, без которого, по версии Дома, этой осенью не обойтись.

В заметках к показу дизайнер написал:

«В испытаниях рождается цель, а перемены открывают новые возможности».

Эта мысль стала отражением не только новой бизнес-реальности бренда, но и самой коллекции. Если предыдущий показ выглядел почти прощанием, то теперь настроение заметно изменилось: полупрозрачные ткани, сияющие фактуры и насыщенные цвета создают ощущение энергии и оптимизма.

При этом Джейкобс не отказывается от фирменной иронии. Большинство образов вновь построены вокруг тренда на отсутствие брюк: ультракороткие платья, расшитые топы и даже классические жакеты появляются без привычного нижнего слоя. Такой приём напоминает одновременно эстетику Эди Седжвик и современный поп-глэм в духе Charli XCX.

Коллекция также отсылает к архивам самого дизайнера: давние поклонники узнают в ней переклички с эпохой Louis Vuitton и коллекциями Marc Jacobs конца 2000-х. Но теперь эти цитаты звучат современнее благодаря прозрачным тканям, эластичным силуэтам и подчёркнутой сексуальности — одному из главных направлений нового сезона.

Несмотря на смену владельцев, Marc Jacobs остаётся самим собой: дерзким, самоироничным и немного провокационным. А значит, новая глава бренда начинается не с компромиссов, а с яркого заявления.