Лекси Майнтри пришла на премьеру в архивном платье Риз Уизерспун

Промотур сериала «Эль» превращается в настоящее путешествие по модному архиву Риз Уизерспун. На лондонской премьере проекта Лекси Майнтри, исполнившая роль молодой Эль Вудс, появилась в ярко-розовом платье от Stella McCartney, которое поклонники сразу узнали.

Именно в этом образе Риз Уизерспун посетила бал Met Gala в 2014 году, посвящённый выставке Charles James: Beyond Fashion. Архивное платье с корсетным лифом без бретелей и небольшим шлейфом идеально вписалось в фирменную эстетику Эль Вудс, для которой все оттенки розового давно стали визитной карточкой. Майнтри дополнила образ высокой причёской с мягкими локонами и макияжем в розовой гамме, сохранив настроение оригинального выхода, но сделав его более современным.

Актриса уже не в первый раз обращается к гардеробу своей знаменитой предшественницы. Во время дебюта на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» она появилась в платье Marc Jacobs, которое Уизерспун надевала на премьеру «Блондинки в законе» в 2001 году. Даже когда Лекси не носит архивные вещи Риз Уизерспун, её стилист Молли Диксон продолжает выстраивать модные отсылки к образу Эль Вудс. Так, во время промо в Нью-Йорке актриса появилась в блестящем платье Dolce & Gabbana, повторяющем культовый силуэт из первого фильма, но вместо оригинального голубого цвета выбрала знаковый для героини розовый.

Похоже, промотур «Эль» стал не только презентацией нового проекта, но и стильным признанием в любви модному наследию одной из самых известных героинь начала 2000-х.