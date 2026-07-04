Минимализм фигуру подчеркнет: какие купальники выбирают звезды этим летом
Свое 80-летие отмечает раздельный купальник, который получил название «бикини». Модель пользуется популярностью по сей день. О том, какие фасоны купальника актуальны среди девушек этим летом, «Вечерняя Москва» узнала у звездного стилиста и креативного дизайнера одежды Дианы Плиско.
Появление бикини стало поистине революционным событием в мире моды. За прошедшие 80 лет дизайнерами были придуманы тысячи коллекций, отражающих разные вехи фешен-индустрии.
В текущем сезоне в моде — эклектика. Актуальны ретрокупальники с высокой талией, халтерами и топами, как в 1950-х или 1990-х годах, костюмы, относящиеся к стилю спортшик, с шортиками. Также продолжает главенствовать минимализм, отличающийся лаконичными и слитными моделями из плотной и матовой ткани, — рассказывает Диана Плиско, звездный стилист и дизайнер одежды.
Кроме того, в тренде — бикини в стиле бохо. Что касается расцветки, то, помимо белого, бежевого, шоколадного и сапфирового цветов, в топе анималистичные принты или так называемый деревенский цветочек, клетка, полоска и ткань с легким шиммером (блеском).
Кстати, стоит обратить внимание и на асимметричные модели. В том числе в тренде лифы на одно плечо и диагональные вырезы, — отмечает эксперт.
Алессандра Амбросио, бразильская супермодель и актриса
Купальник, который в этом сезоне надела Алессандра Амбросио, трендовым назвать нельзя. Устарели как форма, так и сочетание цветов — белого и голубого. На данный момент в моде другие модели. Вероятно, такое бикини актуально для Бразилии, но в России оно сейчас совсем не популярно. Возможно, вне подиума девушка не следит за трендами. Черный слитный купальник, на который пал выбор Амбросио ранее, тоже сложно назвать стильным.
Стефания Маликова, российский дизайнер и блогер
Один из трендов этого лета — ретростилистика. Купальник Стефании Маликовой отсылает к эстетике 1950-х годов. Здесь стоит обратить внимание не только на принт в горошек, но и на цвет — приглушенно-розовый. В этом сезоне смело можно обратиться к этой модели бикини.
Хейли Бибер, американская модель.
Хейли Бибер — известная модница. В этом году для пляжного отдыха она выбрала стильный вариант — купальник с окантовкой. В текущем сезоне такие модели пользуются большой популярностью, поскольку хорошо подчеркивают фигуру.
Яна Пилецкая, российский бьюти-блогер
Яна Пилецкая тоже выбрала очень удачный купальный костюм для пляжного отдыха. Оливковое бикини с лифом, напоминающим бандо, очень подчеркивает ее фигуру. Подобную модель в этом же цвете смело можно рассматривать, если на теле уже есть загар.
Яна Рудковская, российская телеведущая и музыкальный продюсер
Из моды не выходят и слитные купальники. Пляжный наряд Яны Рудковской от известного бренда, который она показала в этом сезоне, как раз соответствует трендам. Эта модель купальника считается очень стильной и актуальной.
Кстати
Раздельный купальник придумал французский инженер Луи Реар. Слоганом к его рекламе стала фраза: «Бикини — первая анатомическая бомба». Свое изобретение мужчина назвал именно в честь кораллового острова в Тихом океане, на котором США проводили ядерные испытания. Одно из преимуществ такой модели — компактность. Реар заявлял, что купальный костюм нельзя считать настоящим бикини, если его нельзя продеть через обручальное кольцо.
Корреспондент «Вечерней Москвы» также узнала у стилиста Ирины Коротовой о главных летних тенденциях в аксессуарах.