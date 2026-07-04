Минимализм фигуру подчеркнет: какие купальники выбирают звезды этим летом

Свое 80-летие отмечает раздельный купальник, который получил название «бикини». Модель пользуется популярностью по сей день. О том, какие фасоны купальника актуальны среди девушек этим летом, «Вечерняя Москва» узнала у звездного стилиста и креативного дизайнера одежды Дианы Плиско.

© Вечерняя Москва

Появление бикини стало поистине революционным событием в мире моды. За прошедшие 80 лет дизайнерами были придуманы тысячи коллекций, отражающих разные вехи фешен-индустрии.

В текущем сезоне в моде — эклектика. Актуальны ретрокупальники с высокой талией, халтерами и топами, как в 1950-х или 1990-х годах, костюмы, относящиеся к стилю спортшик, с шортиками. Также продолжает главенствовать минимализм, отличающийся лаконичными и слитными моделями из плотной и матовой ткани, — рассказывает Диана Плиско, звездный стилист и дизайнер одежды.

Кроме того, в тренде — бикини в стиле бохо. Что касается расцветки, то, помимо белого, бежевого, шоколадного и сапфирового цветов, в топе анималистичные принты или так называемый деревенский цветочек, клетка, полоска и ткань с легким шиммером (блеском).

Кстати, стоит обратить внимание и на асимметричные модели. В том числе в тренде лифы на одно плечо и диагональные вырезы, — отмечает эксперт.

Алессандра Амбросио, бразильская супермодель и актриса

Купальник, который в этом сезоне надела Алессандра Амбросио, трендовым назвать нельзя. Устарели как форма, так и сочетание цветов — белого и голубого. На данный момент в моде другие модели. Вероятно, такое бикини актуально для Бразилии, но в России оно сейчас совсем не популярно. Возможно, вне подиума девушка не следит за трендами. Черный слитный купальник, на который пал выбор Амбросио ранее, тоже сложно назвать стильным.

© Вечерняя Москва

Стефания Маликова, российский дизайнер и блогер

Один из трендов этого лета — ретростилистика. Купальник Стефании Маликовой отсылает к эстетике 1950-х годов. Здесь стоит обратить внимание не только на принт в горошек, но и на цвет — приглушенно-розовый. В этом сезоне смело можно обратиться к этой модели бикини.

© Вечерняя Москва

Хейли Бибер, американская модель.

Хейли Бибер — известная модница. В этом году для пляжного отдыха она выбрала стильный вариант — купальник с окантовкой. В текущем сезоне такие модели пользуются большой популярностью, поскольку хорошо подчеркивают фигуру.

© Вечерняя Москва

Яна Пилецкая, российский бьюти-блогер

Яна Пилецкая тоже выбрала очень удачный купальный костюм для пляжного отдыха. Оливковое бикини с лифом, напоминающим бандо, очень подчеркивает ее фигуру. Подобную модель в этом же цвете смело можно рассматривать, если на теле уже есть загар.

© Вечерняя Москва

Яна Рудковская, российская телеведущая и музыкальный продюсер

Из моды не выходят и слитные купальники. Пляжный наряд Яны Рудковской от известного бренда, который она показала в этом сезоне, как раз соответствует трендам. Эта модель купальника считается очень стильной и актуальной.

© Вечерняя Москва

Кстати

Раздельный купальник придумал французский инженер Луи Реар. Слоганом к его рекламе стала фраза: «Бикини — первая анатомическая бомба». Свое изобретение мужчина назвал именно в честь кораллового острова в Тихом океане, на котором США проводили ядерные испытания. Одно из преимуществ такой модели — компактность. Реар заявлял, что купальный костюм нельзя считать настоящим бикини, если его нельзя продеть через обручальное кольцо.

Корреспондент «Вечерней Москвы» также узнала у стилиста Ирины Коротовой о главных летних тенденциях в аксессуарах.