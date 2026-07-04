«Самая красивая девочка в мире» показала свадебные фото

Французская модель Тилан Блондо, которую в шесть лет признали самой красивой девочкой в мире, показала свадебные фото. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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25-летняя манекенщица разместила серию кадров с супругом, 29-летним музыкантом Беном Атталя. На церемонию бракосочетания пара прибыла в винтажном Porsche 356 Speedster.

В качестве свадебного платья Блондо выбрала белое изделие с кейпом бренда Eva Bouskila. При этом стилисты собрали ее волосы в гладкий пучок, украшенный белыми заколками. В свою очередь ее избранник надел темно-синий костюм и белую рубашку.

Блондо получила известность в пятилетнем возрасте, когда ее заметил модельный агент. В результате девочка смогла поучаствовать в рекламных кампаниях брендов Ralph Lauren, Massimo Dutti и Pull & Bear. Когда модели исполнилось семь, детское приложение журнала Vogue, Vogue Enfants, назвало «ее самой красивой девочкой в мире».