Улыбка по-голливудски: что такое виниры и какие они бывают

Идея голливудской улыбки появилась задолго до современных технологий. В конце 1920-х годов стоматолог Чарльз Пинкус предложил актерам временные накладки на передние зубы, чтобы улучшить их внешний вид в кадре. Конструкции держались недолго и использовались только для съемок, но именно с них началась история виниров.

Со временем технология изменилась, появились прочные материалы и точные методы изготовления, эстетическая стоматология стала частью повседневной практики. Сегодня виниры позволяют изменить форму и цвет зубов, скрыть сколы, промежутки и неровности, не прибегая к сложным вмешательствам. Но у накладок есть масса видов, которые отличаются по материалам и внешнему виду. Вместе со стоматологом-ортопедом Ильей Фроловым разбираемся что к чему.

Какие бывают виниры

«Винир — это тонкая пластинка, которая фиксируется на переднюю поверхность зуба и формирует его внешний слой. Толщина конструкции зависит от материала и задачи, чаще всего она находится в пределах долей миллиметра. Зуб при этом частично подготавливается, чтобы накладка выглядела естественно и плотно прилегала к поверхности. Основная задача виниров — изменить визуальное восприятие зубов. Разрушенные ткани зубов они восстановить не способны, винирам просто не за что будет держаться при сильном повреждении», — говорит Илья.

Виниры применяют при изменении цвета эмали, сколах, трещинах, щелях между зубами, неровной форме резцов и замене старых реставраций в зоне улыбки. Метод не используют при выраженном скрежетании зубами, активном кариесе, воспалении десен, значительных нарушениях прикуса и низком уровне гигиены полости рта.

Композитные виниры

Композитные виниры создаются прямо в кресле стоматолога. Врач наносит материал слоями, формируя форму зуба вручную и сразу моделируя его внешний вид. Такой подход позволяет изменить улыбку за один визит без лабораторного этапа.

«Главное преимущество композитных виниров — скорость работы и возможность точечной коррекции. Их часто используют, когда нужно восстановить один или несколько зубов, например, перед важным событием (что-то случилось с зубом перед важным мероприятием) без масштабного вмешательства. При необходимости конструкции можно поправить или отполировать без полной замены», — отмечает эксперт.

Материал ведет себя как пломбировочный состав, поэтому со временем он меняет внешний вид под влиянием красящих продуктов. Поверхность теряет блеск быстрее, чем у керамики, оттенок может становиться темнее по краям. Срок службы составляет около 3-7 лет.

Керамические виниры

Керамика считается базовым вариантом для эстетической реставрации зоны улыбки. Такие виниры изготавливаются в лаборатории по слепкам или цифровым моделям, поэтому каждый элемент создается индивидуально под конкретный зуб.

«Основу составляют фарфор или дисиликат лития, например IPS e.max. Материалы отличаются способностью пропускать свет так же, как натуральная эмаль, поэтому зубы выглядят максимально естественно, без плотного"пластикового эффекта. Поверхность керамики устойчива к окрашиванию, не впитывает пигменты и сохраняет стабильный оттенок долгие годы», — комментирует стоматолог-ортопед.

Керамические виниры применяются при комплексном изменении улыбки, когда важно получить ровный и предсказуемый результат сразу на нескольких зубах. Срок службы гораздо дольше, чем у композитных, и составляет 10-15 лет.

Циркониевые виниры

В основе циркониевых виниров лежит диоксид циркония — материал с высокой прочностью, который используется в стоматологии там, где требуется устойчивость к нагрузке. Конструкция обычно состоит из прочного каркаса и керамического покрытия, которое отвечает за внешний вид.

«Циркониевые виниры выбирают в ситуациях, когда на зубы приходится повышенное давление, например, при привычке сжимать челюсти или скрежетать зубами. По прочности они превосходят классическую керамику, но имеют менее выраженную прозрачность, из-за чего в некоторых случаях выглядят чуть плотнее по оттенку», — предупреждает Илья.

Изготавливаются циркониевые виниры с применением цифрового моделирования, что позволяет точно подогнать конструкцию под форму зуба. Благодаря повышенной прочности срок службы у виниров может быть дольше 20 лет, но тут все индивидуально.

Люминиры и ультраниры

Это разновидность ультратонких керамических виниров толщиной около 0,2-0,3 мм. Их особенность заключается в минимальной подготовке зуба: в ряде случаев обточка либо не требуется, либо сводится к минимуму. Это позволяет сохранить свои зубы, что привлекает очень многих. Только вот цена, естественно, соответствующая. Срок службы составляет примерно 15-20 лет.

«Люминиры и ультраниры используют при легких изменениях формы и цвета зубов, когда нет выраженных дефектов эмали. За счет малой толщины зуб остается максимально сохраненным, однако этот же фактор ограничивает возможности маскировки сильных потемнений или серьезных неровностей», — говорит эксперт.

Универсальных виниров не существует. Одним пациентам достаточно композитной реставрации, другим больше подойдет керамика или цирконий. Выбор зависит от состояния зубов, особенностей прикуса и желаемого результата, поэтому окончательное решение всегда принимается после консультации со стоматологом-ортопедом.