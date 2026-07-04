Жена Канье Уэста снялась в платье с экстремальным декольте

Жена Канье Уэста, модель Бьянка Цензори показала новое фото с рэпером. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бьянка Цензори позировала в розовом топе из атласа с глубоким декольте. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж. В кадре ее обнимал за талию Канье Уэст. Снимок был сделан на пленочную камеру во время вечеринки.

3 июня Цензори была замечена в аэропорту Мельбурна, Австралия. Возлюбленная Канье Уэста появилась на публике в бежевой длинной дубленке с мехом, розовых легинсах, серебристых туфлях на каблуках и солнцезащитных очках. Модель дополнила образ огромной кожаной сумкой Hermès Birkin, стоимость которой, как утверждают журналисты, составляет $21 тысячу.

19 июня Цензори и Уэст снялись на выставке Art Basel в Швейцарии. Модель появилась на публике в белом атласном комбинезоне с кружевом и туфлях на каблуках. Волосы ей уложили в два хвостика и сделали легкий макияж. Рэпер предпочел для выхода кожаный костюм.