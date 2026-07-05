Белла Хадид снялась для рекламы в рваных и грязных джинсах

Модель Белла Хадид снялась для рекламной кампании бренда Miss Sixty. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Белла Хадид позировала в рваных и грязных джинсах и жилете. Образ дополнили сапоги с острым мысом и браслеты. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. На других кадрах она позировала в боди с глубоким декольте, джинсах и кожаной куртке.

1 июня Хадид снялась с парфюмами Orebella в магазине косметики. Модель сообщила фанатам, что теперь они могут приобрести ароматы в новом месте. Манекенщица была запечатлена в белом топе с глубоким декольте, джинсах в тон с черным ремнем и остроносых туфлях на каблуках. Бизнесвумен позировала с распущенными волосами и макияжем.

До этого Хадид вышла на публику в белой прозрачной блузе с рюшами, которая была украшена пайетками. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Супермодель позировала перед камерой в бежевый брюках, солнцезащитных очках, золотых серьгах и ожерелье. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с розовым блеском для губ.