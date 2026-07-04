Актриса Селена Гомес показала первый образ с тайной церемонии на свадьбе Тейлор Свифт. Об этом сообщает Vogue.

Селена Гомес позировала в полупрозрачном черном платье с открытыми плечами и руками. Образ дополнили босоножки и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с акцентом на губах. Снимок был сделан в салоне во время приготовления к свадебной церемонии Тейлор Свифт. Кадры с торжества пока не были опубликованы.

17 мая Гомес подловили папарацци в Лондоне. Актриса вышла на публику в шоколадном облегающем платье-миди, которое было украшено бахромой. Актриса дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, розовыми атласными туфлями на каблуках и кольцом. Артистка была запечатлена с собранными в хвост волосами и макияжем с черными стрелками, розовыми румянами и помадой.

До этого Селена Гомес и ее муж Бенни Бланко посетили премьеру документального фильма актера Мартина Шорта в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что супруги приехали вместе на мероприятие, певица позировала на красной дорожке одна. Исполнительница была запечатлена в черном платье-миди, украшенном кристаллами, и лакированных туфлях на каблуках в тон.