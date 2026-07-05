Экс-жена Федора Бондарчука показала первые фото с отдыха в горах

Экс-жена режиссера Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, опубликовала фото с отдыха в горах в России. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Паулина Андреева уехала в горы с рабочей командировкой. Актриса показала живописные виды. а также сняла, как она сидит за ноутбуком между съемками. А также она сняла, как стадо баранов паслось у заправки. Андреева активно проводит время и путешествует после развода с Федором Бондарчуком.

20 июня издание «СтарХит» сообщило, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально развелись. В документах, опубликованных СМИ, сообщается, что бракоразводный процесс завершен 19 мая. Суд удовлетворил иск о расторжении брака супругов.

Актриса и режиссер девять лет прожили вместе, официально были женаты на протяжении шести лет. У звездной пары есть общий сын — четырехлетний Иван, которого артисты скрывают от публики.