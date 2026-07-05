Джиджи Хадид снялась в сияющем платье с глубоким декольте

Модель Джиджи Хадид показала первые фото образа для свадьбы певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси. Об этом сообщает Vogue.

© globallookpress

Джиджи Хадид предпочла для вечера сияющее розовое платье с глубоким декольте. Образ дополнило колье с бриллиантами и серьги. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали макияж с румянами и розовой помадой. В вечернем наряде она появилась на торжестве Тейлор Свифт, фотографии с которого тщательно скрывают.

© Газета.Ru

12 июня Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании. Модель предпочла для выхода свободные штаны сливочного оттенка и черный облегающий лонгслив асимметричного кроя. Актер появился на публике в серых брюках со стрелками, синей футболке и кроссовках.

До этого Хадид стала гостьей ежегодного благотворительного бала Met Gala, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Супермодель вышла на красную дорожку в темно-сером прозрачном макси-платье Miu Miu, которое было украшено пламенем из пайеток. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Образ звезды подиумов дополнили туфли на каблуках, длинные серьги и кольца. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с коричневой помадой и румянами.