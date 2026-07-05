Ксения Бородина порадовала фанатов снимком в купальнике

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ксения Бородина стояла перед зеркалом в слитном бежево-черном купальнике с белыми полосами, который сочетала с золотыми браслетами, серьгами и цепочкой с кулоном. Телеведущая собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.

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«Сегодня без зала», — подписала снимок знаменитость.

2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

До этого Бородина снялась в белых шортах и рубашке. Образ дополнили солнцезащитные очки и шлепки от бренда Hermes. Волосы ведущая собрала в хвост и отказалась от макияжа. Фотографию она сделала на пляже у бассейна во время отдыха на Капри.