Дочь Кейт Мосс порадовала фанатов фото в купальнике

Дочь супермодели Кейт Мосс Лила продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лила Мосс приняла участие в рекламной кампании бренда Burberry. На одном из кадров модель позировала в черном слитном купальнике на камне. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

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24 июня Кейт и Лила Мосс пришли на показ Saint Laurent в Париже. Супермодель позировала в темно-синей полупрозрачной майке и черных джинсах. Ее 23-летняя дочь выбрала для выхода голубое мини-платье с золотой вышивкой.

В марте Лила Мосс посетила показ новой коллекции Saint Laurent, который прошел во время Недели моды в Париже. Манекенщица позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье без бюстгальтера. Модель также надела туфли на каблуках. Знаменитость пришла на мероприятие с собранными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения.