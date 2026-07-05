Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в мокром бикини

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике. Девушка актера Джейсона Стетхэма поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

39-летняя Рози Хантингтон-Уайтли позировала перед камерой в мокром бикини, стоя под водой. Модель была запечатлена с распущенными волосами, уложенными назад.

© Газета.Ru

2 июля Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм посетили закрытое мероприятие лайфстайл-бренда модели Mémoire в Лондоне. Манекенщица появилась на публике в черном топе с вырезом до пупка, белых брюках и босоножках. Звезда подиумов также надела золотое массивное колье и серьги. Она распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах. Актер предпочел голубую полосатую рубашку, синий костюм и черные туфли.

До этого Хантингтон-Уайтли приняла участие в съемках рекламы бренда ViX Paula Hermanny Brasil Swimwear. Модель позировала перед камерой в белом крошечном бикини, которое дополнила расстегнутой рубашкой и солнцезащитными очками. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне красной стены.