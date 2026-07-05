Беременная «ангел» Victoria's Secret вышла на публику в бельевом мини-платье

Беременная «ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, вышла на публику в наряде в бельевом стиле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эльза Хоск появилась на публике в желтом бельевом мини-платье с отделкой из белого кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и черная сумка из кожи. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж с блеском на губах.

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Недавно Хоск продемонстрировала фигуру в укороченных шортах в полоску, расстегнутой белой рубашке и черном жакете. Образ дополнили черные лоферы, бейсболка и сумка. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.

25 апреля Эльза Хоск сообщила, что стала лицом новой рекламной кампании бренда Gucci. На одном из фото «ангел» Victoria's Secret позировала в черном бельевом платье с голой спиной и открытыми руками. Образ дополнили вечерние туфли, сумка из кожи и длинные серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали укладку с локонами.