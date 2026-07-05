Актриса Рудова снялась в топе с декольте и ультракороткой юбке

Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова показала фигуру в ультракороткой юбке. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Рудова устроила фотосессию у бассейна во время отдыха в Турции. Актриса позировала в черном блестящем комплекте, который состоял из топа с декольте и ультракороткой юбки. Артистка предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

«Июль — лучший месяц в году. Мне было жарко, вкусно и красиво...» — подписала снимки знаменитость.

1 июля Рудова показала, как отдыхает в Бодруме. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

В мае звезда сериала «Универ» пришла на церемонию вручения премии АПКиТ, которая состоялась в Москве. Актриса вышла в свет в белом топе, который дополнила жакетом в тон, черными брюками в классическом стиле и клатчем. Артистка позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с тенями тенями, розовыми румянами и помадой.