Ведущая «Ревизорро» поделилась образом в мини-комбинации с декольте

Ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в платье-комбинации.

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47-летняя Елена Летучая показала, как провела время в Париже. На одном из кадров телеведущая позировала в белой короткой комбинации с кружевом и декольте. Артистка дополнила образ черным бантом и браслетами. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она была запечатлена с багетом в руках.

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«Дело было в Париже», — подписала пост артистка.

2 июня Летучая опубликовала фото в черном лифе бикини, который сочетала с широкими брюками в тон, рубашкой и солнцезащитными очками. Телеведущая дополнила образ соломенной шляпой, браслетами и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Она позировала, стоя на фоне маяка.

Позже Елена Летучая показала фигуру в цветочном мини-платье с глубоким декольте. Образ звезды дополнили массивные золотые серьги. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали макияж с розовой помадой.