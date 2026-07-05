Почему викторианский стиль в одежде — это свежо, актуально и комфортно

Современный мир меняется так стремительно, что нам хочется вернуться к чему-то стабильному и проверенному временем. Сегодня внимание модниц привлекает викторианский стиль, процветавший в Великобритании с середины XIX века — олицетворение изысканности и высокого социального статуса.

© Magnific

Его отличительные черты — высокие воротники, пышные рукава, корсеты и многослойные юбки — создавали образ истинной леди. Сейчас ретро-эстетика вновь обретает популярность благодаря способности гармонично вписаться в любой гардероб.

Корсет

Вот уж что реально окутано ореолом романтики и драматизма, так это корсет! В исторических фильмах он завораживает своей красотой и сексуальностью. Не удивительно, что дамы в таких нарядах вдохновляли поэтов! Правда, при затягивании корсетов иногда ломали или деформировали ребра, так что, возвышенные стихи имели все шансы превратиться в эпитафию.

К счастью, сегодня технологии пошива позволяют оставить корсету лишь положительные стороны. Модели шьют таким образом, чтобы они не сковывали движения. Подкладка из хлопка, бязи или трикотажа обеспечивает воздухопроницаемость и комфорт.

Современные корсеты учитывают анатомические особенности тела. Помимо фабричных моделей, популярны услуги частных мастерских, предлагающих пошив на заказ.

Корсет снимает нагрузку со спины, что делает его идеальным выбором для офисных работников и тех, кому приходится долго стоять. Этот аксессуар сочетается практически со всеми видами одежды. Особенно хорошо он смотрится с джинсами оверсайз и скинни. С шортами корсет тоже уместен, если дополнить образ свободной рубашкой или блейзером. Классический стиль допускает использование корсета под пиджаком, сочетающегося по цвету и фактуре с брюками: подойдут модели из плотного хлопка, льна или трикотажа.

Корсет отлично гармонирует с юбками миди, плиссе и даже мини, хотя последний вариант требует смелости. Чтобы избежать вульгарности, откажитесь от глубокого декольте и выберите плотный матовый материал без кожи и сетки.

Воротник-стойка

В викторианскую эпоху воротники-стойки имели чисто утилитарное назначение. Они защищали от холода, ведь сквозняки на туманном Альбионе всегда были значительными, да и сырость тоже играла свою роль.

Этот элемент одежды создает утонченный образ, но подходит не каждому типу внешности. Воротники-стойки идеально смотрятся на обладательницах длинной тонкой шеи, подчеркивая изящные пропорции. Фасон также идет вытянутому лицу, добавляя ему гармоничности. Но вот с короткой шеей и круглым лицом стоит воздержаться от этого элемента гардероба.

Стильный воротник прекрасно сочетается с гладкими прическами и собранными волосами, создавая целостный и элегантный образ. Что касается одежды, он составляет идеальный дуэт с вечерними и повседневными платьями, блузами, рубашками.

Современные тренды не только позволяют, но и активно призывают экспериментировать с вышивкой на воротнике-стойке. Главное правило — избегать мелких узоров. Сейчас в моде крупные объемные цветы, но если хочется более сдержанного акцента, можно выбрать минималистичные контурные линии.

Пышные рукава

Платья и блузы с пышными рукавами идеально подходят обладательницам фигур груша, прямоугольник и перевернутый треугольник. Женщинам с фигурой яблоко стоит подходить к этому элементу кроя осторожно, дабы не перегрузить силуэт.

Важно поддерживать баланс объемов. Яркий акцент на плечах предполагает умеренность внизу. Прямые брюки, юбка-карандаш, джинсы скинни — отличные варианты для нижней части образа. Блузку лучше заправить в юбку или брюки, чтобы подчеркнуть талию.

Объемные рукава сами по себе являются ярким акцентом, поэтому украшения должны быть минималистичными. Изысканная цепочка с подвеской, легкие серьги и лаконичные кольца дополнят образ. Обувь с тонкими ремешками станет прекрасным завершающим штрихом.

Итак, викторианский стиль — не пережиток прошлого, но самобытное течение современной моды. Главное, следите за балансом образа, чтобы стать не drama queen, но безупречной современной леди.