Перечислены прически, которые помогут выглядеть стильно в жаркие дни

Когда на улице становится по-настоящему жарко, волосы начинают раздражать не меньше палящего солнца. Обычный хвост или небрежный пучок, конечно, выручают, но если хочется выглядеть интереснее, стоит попробовать другие варианты. Тем более многие из них легко повторить за несколько минут.

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Один из самых универсальных трендов — гладкий низкий хвост с прямым пробором. Если нанести немного стайлинга и пригладить короткие волоски гелем или воском, прическа сразу выглядит аккуратнее и дороже. Такой вариант подойдет и для офиса, и для вечернего выхода.

Не теряет популярности и half bun. Верхнюю часть волос собирают в небольшой пучок, а остальные оставляют распущенными. Эта прическа особенно классно смотрится на прямых волосах, потому что визуально добавляет объем.

Тем, кто не любит полностью собирать волосы, стоит обратить внимание на микрокосички. Достаточно заплести несколько тонких прядей возле лица, чтобы волосы меньше мешали в жару, а образ выглядел необычно.

Если у вас есть челка, попробуйте убрать ее назад с помощью геля. Волосы плотно фиксируют вдоль лба и заводят за уши. Получается свежий и современный вариант, который особенно удобен в знойную погоду.

Любителям романтичного стиля подойдет глубокий боковой пробор с крупными волнами. Такая укладка напоминает классический голливудский стиль и отлично смотрится на праздниках, свиданиях или летних вечеринках.

Тем, кто предпочитает расслабленный стиль, подойдет высокий небрежный пучок. Несколько свободных прядей у лица делают образ более легким и естественным. Такая прическа помогает убрать волосы с шеи и отлично подходит для самых жарких дней.

Не стоит забывать и про аксессуары. Банданы, крупные заколки, декоративные крабы и ободки снова в моде. Они помогают быстро собрать волосы и при этом делают даже самый простой образ заметно интереснее.

Главная идея этого лета проста: прическа может быть не только способом спастись от жары, но и полноценной частью образа. Иногда достаточно заменить привычный хвост на более необычный вариант или добавить один аксессуар, чтобы весь аутфит выглядел гораздо стильнее.