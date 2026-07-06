«Богатая девушка»: в чем заключается суть нового трендового маникюра

Лето 2026 года перевернуло представление о том, какой маникюр должен быть у "богатой девушки". В тренд вошли минимализм и естественность.

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Суть маникюра "богатой девушки" – в максимально аккуратном и "тихом" дизайне. Он выглядит так, будто ногти вообще не покрыты лаком, но при этом идеально ухожены. Вместо страз, неона и сложных рисунков – безупречная форма, чистое покрытие и спокойные благородные оттенки.

Как пишет ИА SevastopolMedia, особенно выигрышно тренд смотрится именно на коротких ногтях. Они визуально выглядят более опрятными и удобны в повседневной жизни. Самым актуальным вариантом считается "мягкий квадрат", который подходит большинству девушек.

Цветовая палитра тоже стала сдержанной. В моде нюдовые оттенки, молочный, пудрово-розовый и бежевый. Среди более глубоких решений – шоколадный, винный и оливковый цвета.

Отдельное внимание уделяется покрытию: популярны полупрозрачные текстуры, создающие эффект "своих, но идеальных" ногтей. В тренде также так называемый "ванильный маникюр" и оттенок "клубничное молоко".

Финиш – только глянцевый. Именно он формирует ощущение ухоженности и "дорогого" вида. В отдельных случаях допускаются легкие хромированные эффекты на нюдовой базе.

Если хочется декора, он должен быть минимальным: тонкий микрофренч, аккуратные точки или геометрические линии. Главное правило – чем проще, тем дороже выглядит результат.