Жена Дюжева вышла на публику с актером в атласной блузе

Актер Дмитрий Дюжев с женой Татьяной Зайцевой посетили первый день XXI фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба мероприятия.

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Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева позировали перед фотографами, взявшись под руку. Актер появился на мероприятии в белой рубашке с бабочкой и черном брючном костюме. Супруга артиста предпочла атласную блузу с коротким рукавом, часы и блестящий клатч. Она пришла на фестиваль с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Среди гостей мероприятия, которое проходит при поддержке Государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и Правительства Ярославской области, были Никита Михалков, Федор Добронравов, Дарья Пицик, Роман Курцын, Нонна Гришаева, Игорь Жижикин, Елена Алферова и другие звезды.

В 2023 году Дюжев рассказывал знакомстве с супругой Татьяной Зайцевой. Артист заметил будущую жену в толпе на концерте Мадонны. Тогда он сразу решил подойти и взять номер у Зайцевой. Первое время избранница не отвечала актеру взаимностью. Однако спустя время ему удалось завоевать ее сердце.