Супермодель Ирина Шейк снялась в стрингах и чулках. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ирина Шейк показала бекстэйдж со съемок новой рекламы итальянского бренда Dolce&Gabbana. На одном из кадров супермодель была запечатлена в черном атласном корсете, стрингах, чулках и мюлях на каблуках. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами, облокотившись на стул. На других снимках звезда предстала в «голом» наряде и платье-комбинации. Съемка проходила в Италии.

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Недавно Шейк появилась на публике в черном комплекте, который состоял из облегающего топа и юбки. Супермодель дополнила образ сабо на каблуках в тон, золотым массивным анклетом и кольцом. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами.

Позже Шейк приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Revolve. На одном из фото супермодель позировала в винном макси-платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой. На других снимках звезда подиумов предстала в блестящем платье с вырезом на спине, белом купальнике и черном боди.