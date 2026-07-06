Перечислены бьюти-тренды, которые лучше не повторять

Социальные сети каждый день предлагают новые способы сделать кожу сияющей, избавиться от морщин, подчеркнуть скулы или добиться безупречного тона лица. Только вот далеко не все советы, которые набирают миллионы просмотров, основаны на знаниях о физиологии кожи и принципах безопасного ухода.

© Magnific

Чаще на них хайпуют уже известные блоггеры или пытаются привлечь внимание к своей страничке начинающие блоггеры. Многие вирусные методы способны привести к раздражению, нарушению защитного барьера, химическим ожогам и серьезным травмам. Разбираемся, какие популярные бьюти-тренды вызывают наибольшие опасения и точно не нуждаются в повторении.

Слишком большое количество косметики за один раз

Видеоролики, где на лицо наносят толстые слои сывороток, тонеров и кремов, выглядят эффектно, однако повторять подобную схему не стоит. Большой объем средств не повышает эффективность ухода, скорее, наоборот. Кожа принимает столько средств, сколько ей нужно и ни граммом больше, поэтому вы просто будете переводить косметику (а она стоит прилично).

Кроме того, при таком способе нанесения часто смешиваются компоненты, которые не рекомендуется использовать одновременно. Гораздо разумнее наносить косметику небольшими порциями, распределяя продукты последовательно: от более легких текстур к плотным. Если коже потребуется дополнительное увлажнение, крем всегда можно добавить позже.

Неправильное использование средств со спикулами

Косметика со спикулами быстро стала популярной благодаря способности выравнивать микрорельеф кожи и делать поры менее заметными. Однако в социальных сетях нередко демонстрируют способы применения, которые противоречат рекомендациям производителей.

Некоторые блогеры наносят на лицо чрезмерное количество сыворотки или одновременно используют несколько средств со спикулами разной концентрации. Подобное сочетание значительно увеличивает нагрузку на кожу и может вызвать выраженное раздражение.

! Любые продукты со спикулами необходимо применять строго по инструкции, соблюдая рекомендуемый объем и частоту использования.

Антивозрастная косметика для детей и подростков

Еще один заметный тренд получил название Sephora Kids. Под влиянием социальных сетей дети и подростки начинают активно скупать косметику с ретинолом, кислотами, пептидами и другими компонентами, предназначенными для зрелой кожи.

Подобный уход не соответствует возрастным потребностям. Детская кожа значительно тоньше, ее защитный барьер еще полностью не сформирован, а обновление клеток происходит без дополнительной стимуляции.

Использование антивозрастных средств может привести к раздражению, зуду, контактному дерматиту, повышенной чувствительности к солнцу и другим нежелательным реакциям.

Бонсмэшинг

Один из самых опасных трендов предлагает изменить форму лица при помощи регулярных ударов по скулам и нижней челюсти. Для этого используются кулаки, массажеры, металлические предметы и даже обычные молотки.

Сторонники метода ошибочно ссылаются на закон Вольфа, который описывает способность костной ткани адаптироваться к нагрузке. Однако речь идет о физиологических нагрузках во время физической активности, а не о намеренном травмировании лица.

Последствия экспериментов могут оказаться крайне тяжелыми. Среди возможных осложнений: переломы лицевых костей, повреждение тройничного нерва, потеря чувствительности отдельных участков лица, хроническая боль, выпадение зубов, опасные кровотечения и повреждение зрительного нерва, способное привести к полной потере зрения.

Изменить форму лица подобным способом невозможно, зато риск серьезной травмы остается очень высоким.

Использование средств для депиляции на лице

Стремление избавиться от пушковых волос привело к распространению еще одного сомнительного метода — нанесению кремов и спрей-пенок для депиляции на лицо. Подобные средства содержат тиогликолевую кислоту и тиогликоляты, которые разрушают структуру волоса. Только вот кожа лица значительно тоньше, чем на теле, поэтому активные вещества быстрее проникают в ткани и чаще вызывают раздражение.

После процедуры могут появиться сухость, покраснение, воспаление и контактный дерматит. При случайном попадании состава на брови существует риск повреждения волосков и залысин. Дополнительную опасность представляет вдыхание компонентов, которое способно вызвать раздражение дыхательных путей, кашель и затруднение дыхания.

Если хочется удалить волоски над верхней губой, предпочтение лучше отдать триммеру или лазерной эпиляции после консультации со специалистом.

Домашние солнцезащитные кремы

Ура! Большинство из нас запомнили, что солнцезащитные кремы нужно использовать круглый год. Но многие теперь доходят до крайностей и пытаются самостоятельно сделать санскрин. Рецепты солнцезащитных средств из масел, воска и порошка оксида цинка регулярно появляются в социальных сетях. Авторы подобных публикаций обещают высокий уровень защиты без использования готовой косметики.

Подобные заявления не подтверждаются научными данными. В домашних условиях невозможно равномерно распределить ультрафиолетовый фильтр в составе крема, поэтому после нанесения на коже остаются участки без защиты.

Кроме того, самостоятельно приготовленные эмульсии быстро теряют стабильность под воздействием света, воздуха и температуры. Без лабораторных испытаний невозможно определить ни срок хранения такого средства, ни его способность защищать кожу от солнечного излучения.

SPF-контуринг

Еще один вирусный тренд предлагает наносить солнцезащитный крем только на отдельные участки лица, чтобы получить естественный контуринг за счет загара. Такой подход оставляет большую часть кожи без защиты от ультрафиолетового излучения. В результате увеличивается риск солнечных ожогов, ускоряется фотостарение и возрастает вероятность развития рака кожи.

Полный отказ от ухода

В противовес сложным многоступенчатым схемам появился другой тренд — полный отказ от косметики и даже обычного умывания. Подобная практика оправдана лишь в отдельных случаях и только по назначению врача.

Для здоровой кожи отсутствие очищения может привести к накоплению кожного сала, загрязнений и ороговевших клеток, что увеличивает вероятность воспалений и других дерматологических проблем. Даже самый минимальный уход должен включать мягкое очищение, увлажнение и защиту от солнца в дневное время.

Популярность ролика не говорит о безопасности показанной процедуры. Алгоритмы социальных сетей продвигают зрелищный контент, а не рекомендации, основанные на медицинских знаниях. Прежде чем менять привычный уход или пробовать очередной вирусный метод, стоит оценить возможные последствия и убедиться, что совет не противоречит рекомендациям дерматологов. Когда речь идет о здоровье кожи, осторожность всегда оказывается разумнее сомнительных экспериментов.