«Как всегда на высоте». Наташа Королева примерила образ Мэри Поппинс

Певица Наташа Королева уже много лет остается одной из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Она не только выступает на сцене, но и активно общается с поклонниками в Сети. Исполнительница часто делится с ними моментами из жизни, публикуя в личный блог необычные и смелые кадры.

© РИА Новости

Как раз сегодня в соцсетях Наташи появилось новое видео, которое сразу привлекло внимание. 53-летняя артистка предстала перед камерой в эффектном красном костюме и ярком парике в тон. Певица кокетливо покрутилась на камеру, держа в руках изящный зонтик.

© WomanHit.ru

Поклонники пришли в полный восторг от такого преображения. Звезду буквально засыпали приятными комплиментами. Фанаты также обратили внимание на то, что Наташа заметно похудела. «Мэри Поппинс прям», «Как всегда на высоте. Шикарный образ, шикарная Наташа», «Как похудела... Красавица, красный вам подходит!» — комментируют фолловеры звезды.

Напомним, Наташа Королева уже давно счастлива в браке с Сергеем Глушко. У пары подрос общий сын Архип. В августе 2024 года молодой человек женился на своей избраннице, танцовщице Мелиссе Волынкиной.