Бородина похвасталась фигурой в облегающих шортах

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в облегающих коротких шортах. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Ксения Бородина снялась во время тренировки. Телеведущая стояла перед зеркалом в бело-голубом спортивном костюме Alo, который состоял из топа и коротких шортов. Блогерша также надела золотые браслеты и часы. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

Позже ведущая выложила фото, где стояла перед зеркалом в слитном бежево-черном купальнике с белыми полосами, который сочетала с золотыми браслетами, серьгами и цепочкой с кулоном. Бородина собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.