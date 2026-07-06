Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в мини-платье и ботфортах

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике в мини-платье после новости о беременности. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Энн Хэтэуэй пришла на фотоколл в поддержку фильма «Одиссея» в Лондоне. Актриса, сыгравшая одну из ролей в ленте, позировала перед фотографами в белом мини-платье Blumarine с оборками и открытыми плечами, которое дополнила коричневыми замшевыми ботфортами на каблуках. Артистка также надела золотые часы и кольца. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

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Среди гостей также были Зендая, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие звезды.

29 июня Хэтэуэй была замечена в Нью-Йорке. Актриса вышла на публику в черном облегающем топе, который дополнила полупрозрачными широкими брюками в тон и туфлями на каблуках. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, серьги и кожаную сумку. Знаменитость собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж в естественном стиле. На некоторых фото артистка была запечатлена, положив руку на живот.