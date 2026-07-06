Зендая появилась на публике в платье с вырезом на спине и разрезом

Голливудская актриса Зендая вышла в свет в платье с вырезом на спине. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Зендая посетила фотоколл в поддержку фильма «Одиссея» в Лондоне. Актриса, сыгравшая главную роль в ленте, выбрала для закрытого мероприятия белое макси-платье Jacquemus с вырезом на спине и разрезом. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ платком, массивными золотыми серьгами, кольцами и туфлями на каблуках. Зендае сделали макияж в естественном стиле.

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Среди гостей также были Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие звезды.

23 июня Зендая и Том Холланд вышли в свет в Берлине в рамках пресс-тура «Человек-паук: Совершенно новый день». Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном костюме, который состоял из топа с декольте и макси-юбки. Артистка добавила к образу массивные синие серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, розовыми румянами и блеском для губ. Том Холланд предпочел красную рубашку с галстуком, брючный костюм и туфли.